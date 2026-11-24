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Industria y autogobierno, en los actos de la mañana del martes
Euskaraz irakurri: Industria eta autogobernua, astearte goizeko ekitaldietan
Actos de PSE-EE, EH Bildu, PNV, PP, Frente Amplio y M+J, durante la última mañana de martes de la campaña electoral.
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