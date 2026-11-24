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Industria eta autogobernua, astearte goizeko ekitaldietan
PSE-EE, EH Bildu, EAJ, PP, Fronte Zabala eta M+J alderdien ekitaldiak, hauteskunde kanpainaren azken astearte goizean.
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PSOEk hamar puntuko abantaila kenduko dio PPri, CISen arabera, eta Voxek eta Fronte Zabalak atzerakada izango dute
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Hauteskunde kanpaina Euskadin: Hauek izan dira larunbat goizeko ekitaldi nagusiak
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Abian da azaroaren 29ko hauteskundeetako kanpaina
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EH Bilduk eta PSE-EEk berdindu egingo lukete hauteskunde orokorretan EAEn, 6-8 eserlekurekin
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Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroaren 9a, astelehena
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