Inicio Política Elecciones Elecciones Generales DEBATE ELECTORAL Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain. Iniciar sesión Minuto de oro: Así han pedido el voto los partidos vascos, a 5 días de las elecciones Publicidad Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Euskaraz irakurri: Urrezko minutua: Horrela eskatu dute botoa euskal alderdiek, hauteskundeetarako 5 egun falta direnean EITB 24/11/2026 - 23:01 Última actualización 24/11/2026 - 23:01