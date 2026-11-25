Casi 100.000 personas en la CAV y Nafarroa han solicitado el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre. En el conjunto del Estado, la cifra se eleva a 1,1 millones de personas. Todas ellas tienen como límite las 14:00 de este jueves, 26 de noviembre, para ejercer su derecho a voto.

Las y los electores deberán hacer entrega de la documentación necesaria, además de identificarse con un documento válido (DNI, pasaporte o permiso de conducir) para que el personal de Correos pueda acreditar su identidad.

Inicialmente se había fijado el plazo para este miércoles, pero la Junta Electoral amplió el plazo hasta el jueves, tras una solicitud del PP. Esta ampliación tiene varios precedentes, y ya se dio anteriormente también en otras citas electorales, tanto en 2019 (abril y noviembre) como en julio de 2023, al igual que en las elecciones europeas y vascas de 2024.

En cualquier caso, Correos recomienda no esperar hasta el último día y depositar el voto cuanto antes.

15.000 vascos solicitan online su voto por correo

En total han sido admitidas 1.099.687 solicitudes de voto por correo en el conjunto del Estado español, de los que 94.391 corresponden a Euskal Herria. El 15,74 % de las personas electoras de Hegoalde (14.863 personas) lo han hecho vía web, una cifra que está muy por debajo de la media estatal, donde las solicitudes telemáticas han alcanzado el 33,1 % de todas las realizadas.

Por territorios, han solicitado el voto por correo 39.868 personas en Bizkaia, 34.576 en las oficinas de Correos y otras 5.292 online. En Gipuzkoa, de un total de 23.548 han acudido presencialmente 20.797 personas frente a las 2.751 que lo han hecho telemáticamente. En Araba han sido 10.078 en total, 8.441 acercándose a las oficinas y 1.637 más de forma digital. Por su parte, en la Comunidad Foral de Navarra, han formulado su solicitud 20.897 personas: 15.714 en oficinas y 5.183 telemáticamente.