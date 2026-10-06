Las personas con derecho a voto en las elecciones generales del 29 de noviembre pueden solicitar el Certificado de su inscripción en el Censo Electoral correspondiente hasta el 19 de octubre.

La obtención de este certificado para poder emitir el voto por correspondencia puede solicitarse, por vía telemática a través de la web www.correos.es o presencialmente en cualquier oficina de Correos.

En cuanto a la vía telemática, los electores pueden solicitar su voto a través de la web de Correos (www.correos.es), sin tener que acudir en persona a una oficina postal. En este modelo de solicitud, el interesado debe acreditar su identidad mediante firma electrónica. Se aceptarán como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria, el DNI electrónico (DNI-e) o BakQ.

La solicitud de voto por correo también puede realizarse en todas las oficinas de Correos y deberá hacerse personalmente, salvo en caso de enfermedad o discapacidad acreditada mediante certificación médica oficial. En este caso puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarialmente o consularmente. En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditar su identidad presentando el DNI, pasaporte o carnet de conducir originales.