El equipo rectoral de Euskal Herriko Unibertsitatea dará hoy los detalles sobre los ceros de la prueba de acceso a la universidad (PAU).

Según ha adelantado, se pondrá de manifiesto que la polémica de los exámenes de euskera ha ido demasiado lejos. Es más, dará a conocer que hay alguna asignatura con tantos o más ceros como en euskera.

La cita será hoy a las diez de la mañana en Vitoria-Gasteiz, en el campus alavés de EHU, donde se desgranarán los datos de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), antes de la reunión que tienen previsto mantener esta semana con el Departamento de Educación.

El propio rector, Joxerramon Bengoetxea, junto con la vicerrectora, Urtza Garay, aportará los datos recogidos por asignatura, comparando las asignaturas entre sí y con las notas de años anteriores.

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, dijo la semana pasada en Euskadi Irratia que ha bajado medio punto la media del examen de euskera, pero que no sabía valorarlo.

El equipo rectoral asegura que los datos aclararán que los ceros no se han limitado al examen de euskera ni a un único tribunal. Además, adelantan que hay alguna asignatura con un porcentaje más alto de ceros.

Añaden que están preocupados porque, tras la polémica que se ha producido en relación a las correcciones, muchos no se han sentido apoyados por parte de las instituciones y se han negado a ejercer de correctores el año que viene.