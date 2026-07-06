Será noticia: chupinazo de San Fermín, alerta naranja por calor y preocupación por los incendios
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 6 de julio de 2026:
- Chupinazo de sanfermines: Pamplona está preparada ya para dar este mediodía comienzo a los sanfermines de 2026. Con el lanzamiento del chupinazo a las 12:00 horas, se dará comienzo a 9 días, 204 horas, de fiesta ininterrumpida. Este año, al calor del buen ambiente se le sumará el factor climático, ya que las fiestas comenzarán en plena ola de calor, con la previsión de que habrá hasta 40 ºC durante el lunes.
- Alerta naranja por calor: Las máximas volverán a subir 4-5 grados el lunes, lo que se traduce en la activación de una alerta naranja por calor en buena parte del territorio. Se esperan temperaturas de hasta 41 ºC. El martes se prevé menos calor en Euskadi, aunque el centro de la Comunidad Foral y la Ribera navarra seguirán en alerta, con máximas similares a la víspera.
- Preocupación por los incendios forestales: Este domingo se ha registrado un incendio en Imárcoain que ha obligado a cortar la carretera A-15 durante varias horas.
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Pamplona, preparada para un chupinazo y unos sanfermines abrasadores
Entre los invitados al inicio de la fiesta estarán, junto a la presidenta del Gobierno de Navarra María Chivite, el lehendakari Imanol Pradales (es la primera vez que acude un lehendakari en activo) y también como invitado estrella Pello Reparaz de Zetak. Tanto el chupinazo como los encierros, se podrán seguir en Orain y en ETB1.
Estabilizado el incendio declarado en Imárcoain y reabierto el tráfico por la AP-15
El fuego se ha iniciado poco antes de las 17:00 horas en una zona de cereal de la localidad navarra, a escasos 10 kilómetros de Pamplona. Como medida preventiva, la AP-15 se ha cortado en varios momentos, asi como la N-121 y se ha interrumpido el suministro eléctrico de la catenaria ferroviaria, también próxima. El viento está dificultando las tareas de los equipos de extinción, que continúan sobre el terreno.
Junio se saldó en Hegoalde con 207 muertes atribuibles al calor y otros 27 en los cuatro primeros días de julio
Según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, en el conjunto del Estado hasta 153 personas han podido fallecer en los últimos cuatro días como consecuencia del calor, y en junio fueron casi 1000 las muertes atribuibles a las altas temperaturas.
El personal de Emergencias de Navarra "feliz" por poder lanzar el chupinazo por elección de la ciudadanía
A pesar del arduo trabajo que realizan durante todo el año, y especialmente en Sanfermines, el esfuerzo del personal de Urgencias de Navarra no siempre recibe el reconocimiento que se merece. Este año, la ciudadanía los ha elegido para lanzar el chupinazo, algo que, sin duda, supone un gran empuje para iniciar estos días de intenso trabajo. El subdirector de Emergencias, Clint Fernández, y la enfermera Araceli Sergio subirán al balcón del Ayuntamiento en nombre de todo el personal de Urgencias.
Busti Zaitez/Mójate reúne a cientos de personas en Euskadi para visibilizar la esclerosis múltiple y apoyar su investigación
Organizado por la Fundación Esclerosis Múltiple, el baño solidario de este año se ha celebrado en cinco playas y una docena de piscinas municipales vascas. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre esta enfermedad neurológica crónica y recaudar fondos para apoyar a las personas afectadas.
PETA y AnimaNaturalis protestan en Pamplona contra el "pecado" de la tauromaquia y exigen su abolición
Como todos los años, las asociaciones animalistas han realizado su tradicional 'performance' antitaurino en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. La acción ha tenido un marcado carácter católico, con varias personas semidesnudas, manchadas con pintura roja en sus cuerpos simulando sangre y con cuernos en sus cabezas, y un Jesucristo ensangrentado. Así, han pedido al Papa León XIV que condene la tauromaquia.
A pocas horas del chupinazo, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, llama a disfrutar de las fiestas con respeto y seguridad
En pocas horas estallará la fiesta en Pamplona y el alcalde Joseba Asiron ha recibido en el mismo balcón del Ayuntamiento a la periodista de ETB Maider Arteaga, a quien ha desgranado las principales novedades de los sanfermines de este 2026. En vísperas de los que serán sus séptimos sanfermines, y los últimos de la legislatura, Asiron ha hecho un llamamiento al respeto, sobre todo a la libertad de las mujeres, y se ha mostrado orgulloso de que se haya mantenido el carácter popular de las fiestas.
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El joven de 24 años cayó aproximadamente 20 metros mientras descendía en rápel con otros compañeros por el Pic du Midi d'Ossau. El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana ha expresado su "tristeza y dolor" por la tragedia y está en contacto con la familia para ayudarla en lo que necesite.