Será noticia: chupinazo de San Fermín, alerta naranja por calor y preocupación por los incendios

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 6 de julio de 2026:

- Chupinazo de sanfermines: Pamplona está preparada ya para dar este mediodía comienzo a los sanfermines de 2026. Con el lanzamiento del chupinazo a las 12:00 horas, se dará comienzo a 9 días, 204 horas, de fiesta ininterrumpida. Este año, al calor del buen ambiente se le sumará el factor climático, ya que las fiestas comenzarán en plena ola de calor, con la previsión de que habrá hasta 40 ºC durante el lunes.

- Alerta naranja por calor: Las máximas volverán a subir 4-5 grados el lunes, lo que se traduce en la activación de una alerta naranja por calor en buena parte del territorio. Se esperan temperaturas de hasta 41 ºC. El martes se prevé menos calor en Euskadi, aunque el centro de la Comunidad Foral y la Ribera navarra seguirán en alerta, con máximas similares a la víspera.