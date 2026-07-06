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Será noticia: chupinazo de San Fermín, alerta naranja por calor y preocupación por los incendios

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
PAMPLONA, 06/07/2025.- Pancartas de apoyo a Palestina en la Plaza Consistorial de Pamplona antes del Chupinazo de los Sanfermines desde el balcón del ayuntamiento de Pamplona, esta mañana. EFE/ Jesús Diges
Sanfermines. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango da: sanferminetako txupinazoa, alerta laranja beroagatik eta suteengatik
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 6 de julio de 2026:

- Chupinazo de sanfermines: Pamplona está preparada ya para dar este mediodía comienzo a los sanfermines de 2026. Con el lanzamiento del chupinazo a las 12:00 horas, se dará comienzo a 9 días, 204 horas, de fiesta ininterrumpida. Este año, al calor del buen ambiente se le sumará el factor climático, ya que las fiestas comenzarán en plena ola de calor, con la previsión de que habrá hasta 40 ºC durante el lunes.

- Alerta naranja por calor: Las máximas volverán a subir 4-5 grados el lunes, lo que se traduce en la activación de una alerta naranja por calor en buena parte del territorio. Se esperan temperaturas de hasta 41 ºC. El martes se prevé menos calor en Euskadi, aunque el centro de la Comunidad Foral y la Ribera navarra seguirán en alerta, con máximas similares a la víspera. 

- Preocupación por los incendios forestales: Este domingo se ha registrado un incendio en Imárcoain que ha obligado a cortar la carretera A-15 durante varias horas. 

San Fermín Incendios Eguraldia Sociedad

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GRAFCAV5754. PAMPLONA, 05/07/2026.- Un incendio declarado este domingo en una zona de cereal en Imárcoain, en el término municipal de Noáin (Valle de Elorz), ha obligado a cortar de forma preventiva la autopista AP-15 en ambos sentidos y a interrumpir el suministro eléctrico de la catenaria ferroviaria durante las labores de extinción. En el operativo participan efectivos de los parques de Bomberos de Cordovilla y Tafalla, la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), dos helicópteros, dos aviones de carga en tierra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con base en Agoncillo, guardas forestales, agentes de la Policía Local y de la Policía Foral, además de tractoristas. EFE/ Jesús Diges
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Estabilizado el incendio declarado en Imárcoain y reabierto el tráfico por la AP-15

El fuego se ha iniciado poco antes de las 17:00 horas en una zona de cereal de la localidad navarra, a escasos 10 kilómetros de Pamplona. Como medida preventiva, la AP-15 se ha cortado en varios momentos, asi como la N-121 y se ha interrumpido el suministro eléctrico de la catenaria ferroviaria, también próxima. El viento está dificultando las tareas de los equipos de extinción, que continúan sobre el terreno.

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El personal de Emergencias de Navarra "feliz" por poder  lanzar el chupinazo por elección de la ciudadanía

A pesar del arduo trabajo que realizan durante todo el año, y especialmente en Sanfermines, el esfuerzo del personal de Urgencias de Navarra no siempre recibe el reconocimiento que se merece. Este año, la ciudadanía los ha elegido para lanzar el chupinazo, algo que, sin duda, supone un gran empuje para iniciar estos días de intenso trabajo. El subdirector de Emergencias, Clint Fernández, y la enfermera Araceli Sergio subirán al balcón del Ayuntamiento en nombre de todo el personal de Urgencias.

FOTODELDIA GRAFCAV5702. PAMPLONA, 05/07/2026.- La organización PETA considera que la tauromaquia constituye "una burla a los valores católicos de la misericordia, la compasión y el respeto por la vida", por lo que este domingo en Pamplona ha animado a la ciudadanía a sumarse a la campaña de la organización para poner fin a este tipo de espectáculos. Su portavoz, Daniela Hernández, ha pedido este domingo a las personas "con conciencia y con pasión" que no asistan a los encierros ni a otros festejos taurinos de los Sanfermines y ha reclamado al papa León XIV que condene públicamente la tauromaquia por considerarla contraria a la doctrina de la Iglesia católica. Así lo ha señalado la portavoz antes de una acción reivindicativa celebrada en Pamplona, en la que la organización ha representado a Jesús rodeado de toros muertos para denunciar, según ha explicado, la contradicción entre la tauromaquia y los valores cristianos. EFE/ Jesús Diges
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PETA y AnimaNaturalis protestan en Pamplona contra el "pecado" de la tauromaquia y exigen su abolición

Como todos los años, las asociaciones animalistas han realizado su tradicional 'performance' antitaurino en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. La acción ha tenido un marcado carácter católico, con varias personas semidesnudas, manchadas con pintura roja en sus cuerpos simulando sangre y con cuernos en sus cabezas, y un Jesucristo ensangrentado. Así, han pedido al Papa León XIV que condene la tauromaquia.
Joseba asiron iruñea alkatea sanferminak
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A pocas horas del chupinazo, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, llama a disfrutar de las fiestas con respeto y seguridad

En pocas horas estallará la fiesta en Pamplona y el alcalde Joseba Asiron ha recibido en el mismo balcón del Ayuntamiento a la periodista de ETB Maider Arteaga, a quien ha desgranado las principales novedades de los sanfermines de este 2026. En vísperas de los que serán sus séptimos sanfermines, y los últimos de la legislatura, Asiron ha hecho un llamamiento al respeto, sobre todo a la libertad de las mujeres, y se ha mostrado orgulloso de que se haya mantenido el carácter popular de las fiestas.

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