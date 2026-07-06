Albiste izango dira: sanferminetako txupinazoa, alerta laranja beroagatik eta kezka suteengatik
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 3an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Sanferminetako txupinazoa: Iruña prest dago gaur eguerdian 2026ko sanferminei hasiera emateko. Txupinazoa 12:00etan jaurtiz, 9 eguneko, 204 orduko, jai etengabeari ekingo diote. Aurten, giro onaren beroari faktore klimatikoa gehituko zaio; izan ere, jaia bero bolada betean hasiko da, eta tenperatura astelehenean 40 ºC-raino iritsiko da.
- Alerta laranja beroagatik: enperaturak laupabost gradu igoko dira termometroak gaur, eta hala, alerta laranja ezarriko dute lurraldearen zati handi batean. 41 ºC-rainoko tenperaturak espero dira. Asteartean, bero gutxiago espero da EAEn, baina Foru Erkidegoko erdialdean eta Nafarroako Erriberan alerta egoeran jarraituko dute, bezperako antzeko maximoekin.
- Kezka baso-suteengatik: Igande honetan sute bat izan da Imarkoainen, eta A-15 errepidea itxi behar izan dute hainbat orduz.
Zure interesekoa izan daiteke
EHUk USaPeko zeroen inguruko datu orokorrak emango ditu gaur, ikasgaiz ikasgai
Erakundeak aurreratu duenez, agerian geratuko da euskara azterketen polemika urrunegi joan dela, eta badela beste ikasgairen bat euskara adina zero izan direna.
Iruñea prest eta gori-gori sanferminei ekiteko
Jaiari hasiera emango dion ekitaldiko gonbidatuen artean egongo dira, Maria Chivite Nafarroako presidentearekin batera, Imanol Pradales lehendakaria (karguan dagoela joango den lehenengo lehendakaria) eta Pello Reparaz Zetakekoa, besteak beste. Txupinazoa eta entzierroak zuzenean jarraitu ahal izango dira Orainen eta ETB1en.
Imarkoainen piztutako sutea egonkortuta dute eta AP-15 autobidea zabalik da berriro
Sua 17:00ak baino apur bat lehenago piztu da, Iruñetik 10 kilometro eskasera dagoen zereal soro batean. Prebentzio neurri gisa, AP-15a itxita egon da tarteka, baita N-121 errepidea ere, eta gertu dagoen trenbide katenariaren argindar hornidura etenda egon da. Haizea itzaltze lanak zailtzen ari da.
Ekainean 207 pertsona hil ziren Hego Euskal Herrian beroak eragindako gorabeherengatik, eta beste 27 uztaileko lehen lau egunetan
Carlos III.a Osasun Institutuaren Eguneroko Hilkortasunaren Monitorizazio Sistemaren (MoMo) datuen arabera, Estatu osoan 153 pertsona hil ahal izan dira azken lau egunetan beroaren ondorioz, eta ekainean ia 1.000 izan ziren tenperatura altuei egotz dakizkiekeen heriotzak.
Nafarroako Larrialdi zerbitzuetako langileak "oso pozik", herritarrek hala nahi izanda, txupinazoa botako dutelako
Urte osoan zehar, eta Sanferminetan bereziki, lana erruz egin arren, euren ahaleginak ez du beti merezitako aitortza jasotzen. Aurtengo txupinazoa botatzeko ardura eman diete herritarrek, eta festetako lanari gogoz ekiteko pizgarri izango da hori osasun langileentzat. Clint Fernandez Larrialdietako zuzendariordeak eta Araceli Sergio erizainak igoko dira Udaletxeko balkoira, Larrialdietako langile guztien izenean.
Busti Zaitez ekimenak ehunka pertsona bildu ditu esklerosi anizkoitza ikusarazteko eta horren ikerketa bultzatzeko
Esklerosi Anizkoitzaren Fundazioak antolatzen du urtero ekimena, eta aurten bost hondartzatan eta dozena bat udal igerilekutan egin dute. Helburua da herritarrak sentsibilizatzea gaixotasun neurologiko kroniko honen inguruan eta gaixoentzat dirua biltzea.
PETAk eta AnimaNaturalisek tauromakiaren "bekatua" salatu dute Iruñean
Urtero bezala, elkarte animalistek zezenketen aurkako ohiko 'performancea' egin dute Iruñeko Udaletxe plazan. Ekintzari izaera katolikoa eman diote. Hala, Jesukristo odoleztatu bat paratu dute plazaren erdian, eta inguruan, hainbat pertsona erdi biluzik, gorputza pintura gorriz zikinduta eta adarrak buruan. Manifestariek tauromakia gaitzesteko eskatu diote Leon XIV.a aita santuari.
Urnietako mendizale bat hil da Pic du Midi d'Ossautik jaisten ari zela
24 urteko gaztea 20 metro inguruko altueratik erori da beste lagun batzuekin Pic du Midi d 'Ossaun behera zihoala. Urnietako Udalak "tristura eta samina" agertu du heriotzagatik, eta familiarekin harremanetan da behar duen horretan laguntzeko.
11 pertsona zauritu dira Gironako sutean
Bost bizilagun, bost suhiltzaile eta Armadako kide bat dira zauritutakoak. Suhiltzaileek ohartarazi dutenez, gaur behintzat ez dute sutea kontrolpean hartuko. Gaur goizean konfinamendua altxatu dute, eta etxera itzuli ahal izan dira ebakuatutako herritarrak.