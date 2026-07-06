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Albiste izango dira: sanferminetako txupinazoa, alerta laranja beroagatik eta kezka suteengatik

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

PAMPLONA, 06/07/2025.- Pancartas de apoyo a Palestina en la Plaza Consistorial de Pamplona antes del Chupinazo de los Sanfermines desde el balcón del ayuntamiento de Pamplona, esta mañana. EFE/ Jesús Diges
Sanferminak. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 3an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Sanferminetako txupinazoa: Iruña prest dago gaur eguerdian 2026ko sanferminei hasiera emateko. Txupinazoa 12:00etan jaurtiz, 9 eguneko, 204 orduko, jai etengabeari ekingo diote. Aurten, giro onaren beroari faktore klimatikoa gehituko zaio; izan ere, jaia bero bolada betean hasiko da, eta tenperatura astelehenean 40 ºC-raino iritsiko da.

- Alerta laranja beroagatik:  enperaturak laupabost gradu igoko dira termometroak gaur, eta hala, alerta laranja ezarriko dute lurraldearen zati handi batean. 41 ºC-rainoko tenperaturak espero dira. Asteartean, bero gutxiago espero da EAEn, baina Foru Erkidegoko erdialdean eta Nafarroako Erriberan alerta egoeran jarraituko dute, bezperako antzeko maximoekin. 

- Kezka baso-suteengatik: Igande honetan sute bat izan da Imarkoainen, eta A-15 errepidea itxi behar izan dute hainbat orduz. 

Sanferminak Suteak Eguraldia Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Nafarroako Larrialdi zerbitzuetako langileak "oso pozik", herritarrek hala nahi izanda, txupinazoa botako dutelako

Urte osoan zehar, eta Sanferminetan bereziki, lana erruz egin arren, euren ahaleginak ez du beti merezitako aitortza jasotzen. Aurtengo txupinazoa botatzeko ardura eman diete herritarrek, eta festetako lanari gogoz ekiteko pizgarri izango da hori osasun langileentzat. Clint Fernandez Larrialdietako zuzendariordeak eta Araceli Sergio erizainak igoko dira Udaletxeko balkoira, Larrialdietako langile guztien izenean.

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