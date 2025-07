Pulp derrocha clase en Kobetamendi

Desde el comienzo con “Spike island”, canción que abre More, su primer disco en 24 años, hasta el final con su celebradísimo y alargado clásico “Common people”, un teatral e histriónico Cocker comandó el 569º concierto de la banda británica, que se despidió del público bilbaíno tras un tramo final de pop imbatible con la nueva “Got to have love”, al nivel de sus clásicos como “Disco 2000”, “Babies” y la propia “Common people”.

Tras la contención rítmica de Pulp, tomó el testigo el grupo perfecto para este festival y este momento. Ca7riel y Paco Amoroso llevaron el desparrame al escenario San Miguel con su funk canalla, ejecutado por una banda espectacular.