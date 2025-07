Pulpek klase erakustaldia egin du Kobetamendin

“Spike island”ek, 24 urteko isilunearen ondoren kaleratu duten More diskoaren aurreneko kantuak, kontzertua ireki zuenetik “Common people” klasikoaren bertsio luzatu eta ospatura arte, Jarvis Cocker histrioniko eta teatralak nahieran gidatu zuen britainiar taldearen ibilbideko 569. kontzertua. Bilboko publikoa agurtzeko, pop kantuen hirukote paregabea aukeratu zuten: “Got to have love”, “Disco 2000” klasikoaren mailako kantu bat, “Babies” eta “Common people” bera.

Pulpen erritmo eutsien ondoren, jaialdi honetarako eta une horretarako talde perfektuaren txanda iritsi da. Ca7riel & Paco Amoroso bikoak bizipoza eta jai giroa piztu ditu San Miguel agertokian, maisuki jotako eta kantatutako funk gaiztotxoarekin.