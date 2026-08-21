Euskadi pone en marcha Hezigiro, el plan de confort térmico para centros educativos

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha puesto en marcha el plan Hezigiro para obtener el confort térmico en centros educativos públicos. Se trata de un plan que permitirá adaptar progresivamente las infraestructuras escolares a la nueva realidad climática, así como mejorar las condiciones de bienestar del alumnado y de los profesionales de los centros.

Educación ya está trabajando en la aplicación de pruebas piloto de cuatro centros educativos en Bizkaia. Se trata de los centros CEIP Bagatza HLHI de Barakaldo, IES Luis Briñas-Santutxu BHI de Bilbao, CPI Pagasarribide IPI de Bilbao y CEIP Indautxu de Bilbao. En todos ellos se registraron temperaturas elevadas durante el mes de junio.

El trabajo ha permitido analizar cada edificio y su entorno, diagnosticar su vulnerabilidad ante las altas temperaturas y definir las medidas de intervención más adecuadas, junto con una estimación de su coste.

La primeras actuaciones de Hezigiro se han llevarán a cabo con la instalación de toldos en los centros Bagatza, Luis Briñas-Santutxu, Pagasarribide y Legarda HLHI de Mungia.

Hezigiro,se extenderá a toda la red pública educativa de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Se realizará de forma progresiva y en función de las necesidades de cada centro.

Entre las actuaciones previstas en el futuro se incluyen la mejora de la ventilación, la creación de nuevos espacios de sombra, la instalación de elementos de protección solar, la renaturalización de patios, actuaciones de rehabilitación energética, la creación de refugios climáticos escolares y, cuando las condiciones técnicas así lo aconsejen, la incorporación de soluciones específicas de climatización.