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Inundaciones en Bilbao: Falló la capacidad del Casco Viejo para absorber tanta agua, según el Ayuntamiento
El pasado sábado, en apenas dos horas, Bilbao acumuló 67 litros por metro cuadrado y el sistema terminó desbordado. No fallaron las alcantarillas, falló la capacidad del casco viejo de bilbao para absorber tanta agua, según el concejal de Planificación Urbana de Bilbao.
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