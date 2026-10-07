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Inundaciones en Bilbao: Falló la capacidad del Casco Viejo para absorber tanta agua, según el Ayuntamiento 

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Asier Abaunza
18:00 - 20:00
Asier Abaunza, concejal de Planificación Urbana de Bilbao. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Uholdeak Bilboko Alde Zaharrean: Estoldek ez zuten hutsik egin, hainbeste ur xurgatzeko gaitasunak huts egin zuen

EITB

Última actualización

El pasado sábado, en apenas dos horas, Bilbao acumuló 67 litros por metro cuadrado y el sistema terminó desbordado. No fallaron las alcantarillas, falló la capacidad del casco viejo de bilbao para absorber tanta agua, según el concejal de Planificación Urbana de Bilbao. 

Bilbao Ayuntamiento de Bilbao Inundaciones Sociedad

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