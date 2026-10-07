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Uholdeak Zazpikaleetan: sareak ezin du horrenbeste ur hartu, Bilboko Udalaren arabera
Larunbatean estolderiak behar bezala funtzionatu zuela adierazi du Asier Abaunzak, Bilboko Hiri Plangintza zinegotziak. 67 litro pilatu ziren bi orduan, eta ezohiko fenomeno horrek kolapsatu egin zuen sistema.
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