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Uholdeak Zazpikaleetan: sareak ezin du horrenbeste ur hartu, Bilboko Udalaren arabera

Iragarkia
Asier Abaunza
18:00 - 20:00
Asier Abaunza, Bilboko Hiri Plangintzako zinegotzia. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Larunbatean estolderiak behar bezala funtzionatu zuela adierazi du Asier Abaunzak, Bilboko Hiri Plangintza zinegotziak. 67 litro pilatu ziren bi orduan, eta ezohiko fenomeno horrek kolapsatu egin zuen sistema. 

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