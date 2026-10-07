Arrestado un joven en Bilbao por agredir a su pareja y a un hombre que salió a defenderla

Un joven de 18 años fue arrestado ayer, martes, tras haber agredido y causado heridas a un hombre de 46 años, que había salido en defensa de la novia del joven mientras mantenían una fuerte discusión en una calle en el barrio de Zorroza, de Bilbao.



Según han informado fuentes de la Policía Municipal, hacia las 16:00 horas de ayer agentes de la guardia urbana detuvieron a un joven de 18 años a quién se le imputan dos delitos, uno por violencia de género a su pareja y otro por lesiones "a un hombre que se acercó a mediar".



Ese hombre resultó herido debido a los golpes que le propinó el joven y tuvo que ser evacuado al Hospital de Basurto.



La mujer de 19 años, pareja del agresor, no ha querido presentar denuncia contra su novio.