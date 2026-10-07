Tres hombres agreden física y sexualmente a una menor en Zumaia

La Ertzaintza investiga una denuncia por una "agresión sexual y física" a una menor ocurrida en Zumaia (Gipuzkoa) por parte de tres jóvenes, sin que por el momento se hayan producido detenciones, ha informado este miércoles el Departamento vasco de Seguridad.

La misma fuente ha precisado que la agresión se produjo en la madrugada del domingo en esta localidad guipuzcoana, aunque ha declinado ofrecer más información al respecto.

El Ayuntamiento de Zumaia, por su parte, ha expresado su más absoluta repulsa a estos hechos en una nota publicada en su página web, en la que también traslada todo su apoyo y solidaridad a la menor agredida, a su familia y a su entorno. El consistorio pone además a disposición de la joven todos los medios que a su alcance, al tiempo que recalca que no tolerará "ningún tipo de agresión a las mujeres".

"La violencia sexista tiene agresores y agredidos individuales, por supuesto, pero no son una casualidad, no son casos aislados; son fruto de un sistema que trata a las mujeres con violencia, es violencia machista estructural", señala el comunicado del Ayuntamiento.

"Es responsabilidad de las instituciones, agrega, garantizar los derechos humanos de la ciudadanía y el Ayuntamiento de Zumaia reafirma su compromiso político prioritario en la lucha contra todas las expresiones de violencia machista".

Asimismo, reclama la implicación de toda la ciudadanía porque, según señala, "la actitud activa de cada uno de nosotros puede ser determinante para evitar un ataque".

El consistorio ha anunciado además que se sumará a la manifestación convocada para el próximo viernes, 9 de octubre, a las 18:00 horasl, en Zumaia por el Movimiento Feminista para denunciar la agresión y hace un llamamiento a toda la ciudadanía a participar en ella.