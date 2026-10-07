Nobel de Química para Kagan y Soai por descifrar el enigma de la asimetría de las moléculas orgánicas

La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar el Premio Nobel de Química 2026, dotado con 1 millón de euros, al francés Henri B. Kagan y al japones Kenso Soai por descifrar el enigma de la asimetría de las moléculas de organismos vivos. Sus descubrimientos han sido decisivos para los químicos que diseñan reacciones para la fabricación de fármacos.



Algunas moléculas, como los aminoácidos, existen en dos variantes que son imágenes especulares la una de la otra. Sin embargo, los organismos vivos solo contienen una de estas imágenes especulares. El origen de esta asimetría química fue durante mucho tiempo un misterio para los químicos, hasta que Kagan y Soai descubrieron la solución a este enigma.

La química de la vida es lo que los químicos denominan homoquiral. Al igual que las manos, todos los aminoácidos existen como dos variantes simétricas, pero solo una de ellas se encuentra en las proteínas de las células. La otra rara vez se encuentra en la naturaleza.

Kagan y Soai han aportado una solución a un misterio químico de más de un siglo de antigüedad. Kagan dio el primer paso decisivo en 1986, cuando descubrió una nueva forma de manipular las reacciones químicas. Esto le permitió crear un exceso mayor de una de las imágenes especulares de lo que se creía posible hasta entonces.

Soai dio el siguiente paso. En 1995, una publicación clave describió cómo diseñó la primera reacción química con potencial para ser homoquiral. En 2003, finalmente lo logró. Presentó una reacción en la que solo se formó una de las dos imágenes especulares posibles. Aparte de la vida misma, nadie había alcanzado tal hazaña con anterioridad.