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Euskadik Hezigiro abiatu du, ikastetxeetan konfort termikoa hobetzeko plana

Hezkuntza Sailak pilotajea jarri du martxan Bizkaiko lau ikastetxetan: Bagatza HLHI (Barakaldo), Luis Briñas-Santutxu BHI (Bilbo), Pagasarribide IPI (Bilbo) eta Indautxu HLHI (Bilbo).

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Bilboko Pagasarribide zentro publikoan tenperatura altuak izan ziren. Argazkia: EITB

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EITB

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Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak Hezigiro plana jarri du abian, ikastetxe publikoetan erosotasun termikoa hobetzeko. Plan horri esker, eskola-azpiegiturak klima-errealitate berrira egokituko dira pixkanaka, eta ikasleen eta bertan lan egiten duten profesionalen ongizate-baldintzak hobetuko dira.

Hezkuntza Sailak pilotajea jarri du martxan Bizkaiko lau ikastetxetan: Bagatza HLHI (Barakaldo), Luis Briñas-Santutxu BHI (Bilbo), Pagasarribide IPI (Bilbo) eta Indautxu HLHI (Bilbo).

Lanak aukera eman du eraikin bakoitzaren eta horren inguruaren ezaugarriak aztertzeko, tenperatura altuen aurrean duten kalteberatasuna diagnostikatzeko, eta kasu bakoitzean esku hartzeko neurri egokienak definitzeko.

Lehen jarduketa gisa, toldoak jarriko dituzte ondorengo ikastetxeetan: Bagatza, Luis Briñas-Santutxu, Pagasarribide eta Legarda zentroak eta Mungiako Bagatza.

Plana Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako hezkuntza-sare publiko osora zabalduko da modu progresiboan, eta jarduerak ikastetxe bakoitzaren beharren arabera lehenetsiko dira.

Aurreikusitako jardueren artean daude aireztapena hobetzea, itzal-espazio berriak sortzea, eguzki-babeserako elementuak instalatzea, patioak birnaturalizatzea, birgaitze energetikorako jarduerak, eskoletako klima-babeslekuak sortzea eta, baldintza teknikoek hala gomendatzen dutenean, klimatizaziorako berariazko irtenbideak sartzea. Ikastetxe bakoitzak berariaz jarduteko protokoloa ere ezarriko da.

Hezkuntza Eusko Jaurlaritza Bero-boladak Klima Aldaketa Gizartea

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