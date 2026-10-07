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Riderrak, euripean lanean: erabiltzaileok erantzukizunik dugu?
Joan den larunbateko Bilboko ekaitzaldian grabatutako irudiek eguraldi txarra dagoenean etxez etxeko banaketa-zerbitzua erabili behar den ala ez eztabaida piztu dute. Glovo eta Uberreko banatzaileek euripean eta kaleak urez beteta zeudela lanean jarraitu zuten, eta horrek beste galdera bat sortu du: enpresen erantzukizunaz harago, zer ardura dugu erabiltzaileok?
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