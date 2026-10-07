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Riders bajo el agua: ¿qué responsabilidad tenemos como usuarios?
Las imágenes grabadas durante el temporal del pasado sábado en Bilbao han abierto el debate sobre el servicio de reparto a domicilio en condiciones meteorológicas adversas. Mientras los repartidores de Glovo y Uber continuaban trabajando bajo la lluvia y con las calles anegadas, surge otra pregunta: más allá de la responsabilidad de las empresas, ¿qué papel tenemos los usuarios?
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