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Riders bajo el agua: ¿qué responsabilidad tenemos como usuarios?

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Las imágenes grabadas durante el temporal del pasado sábado en Bilbao han abierto el debate sobre el servicio de reparto a domicilio en condiciones meteorológicas adversas. Mientras los repartidores de Glovo y Uber continuaban trabajando bajo la lluvia y con las calles anegadas, surge otra pregunta: más allá de la responsabilidad de las empresas, ¿qué papel tenemos los usuarios?

Inundaciones Eguraldia Bilbao Bizkaia Sociedad

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