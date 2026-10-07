Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
El Niño "Godzilla" hemen da eta historiako bortitzena izan liteke
Fenomeno meteorologikoa eratu egin da, eta 3 °C-tik gorako anomalia eragin du Ekuatoreko Ozeano Barean; mundu osoko eguraldian izan ditzake ondorioak.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Ostegun honetan sartuko da indarrean etxebizitza dekretu orokorra, eta azaroaren 15ean, alokairuen gainekoa
ZUZENEAN
Duela min.
Gutxienez hiru kilometroko auto-ilarak N-1 errepidean, Iruran, Donostiarako noranzkoan
ZUZENEAN
Duela min.
Bi emakume bizkaitar hil ziren Madrilgo jatetxeko suteagatik ikertutakoak auzipetu dituzte, hilketa egotzita
ZUZENEAN
Duela min.
Iñaki Angulo youtuberraren aurkako ikerketa hasi du Fiskaltzak, Hector Bellerin futbolariari irain homofoboak egiteagatik
ZUZENEAN
Duela min.
Hoteletako erreserbekin lotutako iruzur kasuen gorakada atzeman du Ertzaintzak
ZUZENEAN
Duela min.
Ginekologiako eta bularreko minbiziari eskainitako EITB Maratoiak ikerketa jarriko du erdigunean eta Zea Mays taldearen "Elektrizitatea" abestia izango du soinu-banda
ZUZENEAN
Duela min.
Fisikako Nobel saria Francis Halzenek jaso du, jatorri astrofisikoko energia handiko neutrinoak aurkitzeagatik
ZUZENEAN
Duela min.
Beste greba egun bat dute gaur hezkuntzan Iparraldean, baliabide gehiago eskatzeko
ZUZENEAN
Duela min.
Alokabideren etxebizitza bateko bizilaguna etxegabetu dute Bilboko Atxuri auzoan
Gehiago ikusi