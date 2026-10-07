FENOMENO METEOROLOGIKOAK
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El Niño "Godzilla" hemen da eta historiako bortitzena izan liteke

Iragarkia
18:00 - 20:00
Maialen Martija, Euskalmeteko meteorologoa

EITB

Azken eguneratzea

Fenomeno meteorologikoa eratu egin da, eta 3 °C-tik gorako anomalia eragin du Ekuatoreko Ozeano Barean; mundu osoko eguraldian izan ditzake ondorioak.

Eguraldia Suteak Uholdeak Lehortea Bero-boladak Gizartea

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