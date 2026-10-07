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El Niño "Godzilla" ya está aquí: podría ser el más intenso de la historia
Euskaraz irakurri: "Godzilla" haurra hemen da: historiako biziena izan daiteke
El fenómeno ya está formado y presenta una anomalía de más de 3 ºC en el Pacífico ecuatorial, con posibles efectos en el clima de todo el mundo.
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