FENÓMENOS METEOROLÓGICOS
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El Niño "Godzilla" ya está aquí: podría ser el más intenso de la historia

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18:00 - 20:00
Maialen Martija, meteoróloga de Euskalmet
Euskaraz irakurri: "Godzilla" haurra hemen da: historiako biziena izan daiteke

EITB

Última actualización

El fenómeno ya está formado y presenta una anomalía de más de 3 ºC en el Pacífico ecuatorial, con posibles efectos en el clima de todo el mundo.

Eguraldia Incendios Inundaciones Sequía Olas de calor Sociedad

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