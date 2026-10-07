Supermerkatuetan lapurretak egiten zituen talde bat desegin dute eta 10.000 produktu berreskuratu dituzte
Lapurtutako produktuek 102.000 eurotik gorako balioa zuten, eta aipaturiko taldeak Bizkaian bakarrik gutxienez bost lapurreta egin zituen, Bilbon, Barakaldon eta Santurtzin. Halaber, Araban egindako beste lapurreta batzuk ere ikertzen ari dira.
Guardia Zibilak tabernetan lapurretak egiten zituen talde bat desegin du, eta merkatuan 102.000 euroko balioa zuten 10.000 produktu baino gehiago berreskuratu ditu. Guardia Zibilak asteazken honetan ohar bidez jakinarazi duenez, gaur gaurkoz bi pertsona atxilotu dituzte eta beste bost ikerketapean daude.
'Klopes' izeneko operazioaren baitan desegin duten taldeari 19 lapurreta egitea leporatzen diote, horietako bost Bizkaian eta gainerakoak Espainiako hainbat tokitan. Gainera, Madrilen, Burgosen eta Araban gertatutako 35 ebasketa ikertzen ari dira.
Erakundea bi talde nagusitan banatuta zegoen. Talde batek lapurretak egiten zituen eta bigarren taldea lapurtutako materiala saltzeaz arduratzen zen.
Madrilgo Erkidegotik Bizkaira delituak egitera joandako hainbat talde atzeman zituztenean abiatu zen ikerketa, hain zuzen ere, egun berean Bizkaiko saltoki ezberdinetan egindako bost ebasketa antzeman zituztenean.
Produktu ez-galkorrak lapurtzen zituzten, tamaina txikikoak eta salmenta prezio handia zutenak, batez ere eguzki-kremak, bizarra mozteko aitzurrak, desodoranteak, alkohola edota kosmetikoak.
Egindako bi miaketatan, agenteek saltokietako alarmak saihesteko tresnak eta elektroimanak aurkitu zituzten.
Horrez gain, ikuskapenak egin zituzten hiru saltokitan eta biltegi batean. Bertan, lapurtutakoen berdin-berdinak ziren produktuak aurkitu ziren, baina askoz ere prezio merkeagoetan. Bertako arduradunek ezin izan zuten produktu horien jatorria frogatu.