La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al hurto en supermercados y ha recuperado más de 10 000 productos valorados en más de 102 000 euros. Según ha informado el cuerpo policial en un comunicado este miércoles, la investigación se ha saldado de momento con dos detenidos y cinco investigados.

En el marco de la operación 'Klopes' han quedado esclarecidos 19 hurtos, entre ellos, cinco en Bizkaia, además de otros cometidos en diferentes puntos de España. Además, continúan las gestiones para confirmar otros 35 hurtos perpetrados en Madrid, Burgos y Álava.

La organización tenía una estructura diferenciada: unos grupos se desplazaban por distintas provincias para cometer los hurtos de forma sistemática y otra rama se encargaba de vender los productos sustraídos.

La investigación arrancó, al detectarse varios grupos que viajaban desde la Comunidad de Madrid hasta Bizkaia para delinquir, con cinco hurtos cometidos en un mismo día en establecimientos vizcaínos.

Los integrantes seleccionaban productos no perecederos, de poco volumen y elevado precio de venta, sobre todo cremas solares, cuchillas de afeitar, desodorantes, botellas de alcohol y artículos de cosmética.

En los dos registros practicados, los agentes intervinieron bolsos modificados en su interior para impedir que saltaran las alarmas de los comercios, además de electroimanes y herramientas para retirar los dispositivos antihurto.

La operación incluyó también cuatro inspecciones donde se localizaron productos idénticos a los sustraídos, anunciados como "de oferta" y a precios muy inferiores a los habituales. Sus responsables no pudieron aportar la documentación de compra.