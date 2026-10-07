Bizkaia
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Harri puska handi bat hormatik askatu eta lurrera erori da Eako kaian

Ez da lehen aldia, izan ere, abuztu amaieran ere beste hainbat harri erori ziren, 100 kilo ingurukoak. Bertan da portuko zuzendaritza egoera aztertzen. 

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Eako kaian (Bizkaia) harri puska handi bat hormatik askatu eta lurrera erori da gauean zehar, EITBk jakin duenaren arabera.

Ez da lehen aldia, izan ere, abuztu amaieran ere hainbat harri erori ziren, 100 bat kilokoak. Orduan ingurua hesitu eta ikerketa abiatu zuten.

Eako alkateak jakitera eman duenaren arabera, geologoak lanean egon ziren atzo eta adierazi du azken orduetan izandako euriteengatik beste zati bat eror daitekeela.

Une honetan, bertan da portuko zuzendaritza egoera aztertzen.

Bizkaia Gizartea

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