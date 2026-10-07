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Una piedra de gran tamaño se desprende y cae en el muelle de Ea
No es la primera vez, ya que a finales de agosto también cayeron otras piedras, de unos 100 kilos. Los responsables del puerto se encuentran allí analizando la situación.
Una piedra de gran tamaño se ha desprendido de una de las paredes del muelle de EA (Bizkaia) y ha caído en el muelle durante la pasada noche, según ha podido saber EITB.
No es la primera vez que ocurre, ya que a finales de agosto también cayeron otras piedras, de unos 100 kilos. Entonces acordonaron la zona y las autoridades abrieron una investigación.
Según ha informado el alcalde de Ea, geólogos estuvieron trabajando este martes en la zona, y advirtieron del peligro de más desprendimientos, sobre todo por las intensas lluvias caídas en las últimas horas.
En este momento, los responsables del puerto se encuentran allí analizando la situación.
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