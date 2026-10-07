Una piedra de gran tamaño se desprende y cae en el muelle de Ea

Una piedra de gran tamaño se ha desprendido de una de las paredes del muelle de EA (Bizkaia) y ha caído en el muelle durante la pasada noche, según ha podido saber EITB.

No es la primera vez que ocurre, ya que a finales de agosto también cayeron otras piedras, de unos 100 kilos. Entonces acordonaron la zona y las autoridades abrieron una investigación.

Según ha informado el alcalde de Ea, geólogos estuvieron trabajando este martes en la zona, y advirtieron del peligro de más desprendimientos, sobre todo por las intensas lluvias caídas en las últimas horas.

En este momento, los responsables del puerto se encuentran allí analizando la situación.