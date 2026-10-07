Etxebizitzen alokairuarekin ustez iruzur egiten zuen gizona atxilotu dute, EITBk kasuaren berri eman ostean
Ertzaintzak 41 urteko gizon bat atxilotu zuen astelehenean Iurretan (Bizkaia), egonaldi luzeetarako etxebizitzen alokairuarekin lotutako ustezko iruzurrengatik. Bilboko Deustu auzoan hainbat pertsonari ustez iruzur egin zien gizona da, eta EITBk azaleratu zuen kasua.
Hain zuzen ere, Bilboko ertzain-etxean uztailetik aurrera jarritako hainbat salaketaren ondorioz hasi zen ikerketa.
Ertzaintzak deskribatutako "modus operandi"aren arabera, atxilotuak alokairu turistikorako etxebizitza bat alokatzen zuen egun batzuetarako, plataforma baten bidez, datu faltsuak erabilita. Ondoren, etxebizitza hori beste plataforma batean argitaratzen zuen, egonaldi luzeko alokairurako higiezin gisa eskainiz. Oporretarako etxebizitza gisa alokatuta zituen egunak aprobetxatzen zituen egonaldi luzeetarako alokatu nahi zutenei erakusteko eta alokairu kontratuak formalizatzeko, hasierako fidantza eskatuz.
Hainbat kontratu egin zituen pertsona desberdinekin higiezin beragatik.
Oraingoz, 36 biktima identifikatu dituzte, eta iruzurraren zenbatekoa 44.000 eurokoa izango litzateke.
Ertzaintzak adierazi duenez, Bizkaiko, Arabako eta Kantabriako hainbat etxebizitzatan jardun zuela egiaztatu ahal izan dute. EAEn, 3 higiezin alokatu zituen Bilbon, bat Barakaldon, bat Basaurin eta beste bat Gasteizen.