Detenido el presunto estafador de alquiler de viviendas de Deusto destapado por EITB

La Ertzaintza detuvo este pasado lunes en la localidad vizcaína de Iurreta a un hombre, de 41 años, por presuntos delitos de estafa relacionados con el alquiler de viviendas destinadas a larga estancia. Se trata del hombre que presuntamente ya estafó a varias personas en el barrio de Deusto de Bilbao, en el caso que destapó EITB.

Precisamente, la investigación se inició a raíz de diversas denuncias interpuestas desde julio de este año en la Ertzain-etxea de Bilbao.

Según el ‘modus operandi’ descrito por la Ertzaintza, el detenido reservaba una vivienda, durante unos días, destinada al alquiler turístico a través de una plataforma, identificándose con datos que no se corresponderían con su identidad real. Posteriormente, publicaba dicha vivienda en otra plataforma ofertándola como un inmueble destinado a alquiler de larga estancia. Aprovechaba los días que la tenía alquilada como vivienda vacacional para enseñarla a personas interesadas en alquilarla para estancias largas y formalizar contratos de alquiler, solicitándoles una fianza inicial.

Habría llegado a formalizar varios contratos con diferentes personas por el mismo inmueble en el mismo periodo.

Por el momento se habría identificado a 36 víctimas y el importe defraudado ascendería a 44 000 euros.

La Ertzaintza afirma que ha podido constatar que el presunto autor de los hechos había actuado en diferentes inmuebles de Bizkaia, Araba y Cantabria. En la CAV, habría alquilado 3 inmuebles en Bilbao, 1 en Barakaldo, 1 en Basauri y otro más en Vitoria-Gasteiz.