TRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gutxienez hiru kilometroko auto-ilarak N-1 errepidean, Iruran, Donostiarako noranzkoan

Auto-ilarak hiru kilometrokoak dira Iruran, Donostiarako noranzkoan, eta Andoainen, Gasteizerako noranzkoan, izandako istripua konpondu dute dagoeneko.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Furgoneta baten eta bi autoren artean istripua izan da 07:00ak aldera Andoainen, eta auto-ilara luzeak sortu dira N-1 errepidean. Pertsona bat ospitalera eraman dute anbulantzian, baina ez dago larri.

Gasteizko noranzkoan, 07:45ean kilometroa gainditu zuten auto-ilarek, eta A-15 errepidetik N-1 errepidera sartzen ziren ibilgailuei ere eragiten zieten.

Bestalde, gutxienez hiru kilometroko auto-ilarak daude Iruran, Donostiarako noranzkoan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Trafikoa Trafiko Istripuak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X