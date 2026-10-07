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Gutxienez hiru kilometroko auto-ilarak N-1 errepidean, Iruran, Donostiarako noranzkoan
Auto-ilarak hiru kilometrokoak dira Iruran, Donostiarako noranzkoan, eta Andoainen, Gasteizerako noranzkoan, izandako istripua konpondu dute dagoeneko.
Furgoneta baten eta bi autoren artean istripua izan da 07:00ak aldera Andoainen, eta auto-ilara luzeak sortu dira N-1 errepidean. Pertsona bat ospitalera eraman dute anbulantzian, baina ez dago larri.
Gasteizko noranzkoan, 07:45ean kilometroa gainditu zuten auto-ilarek, eta A-15 errepidetik N-1 errepidera sartzen ziren ibilgailuei ere eragiten zieten.
Bestalde, gutxienez hiru kilometroko auto-ilarak daude Iruran, Donostiarako noranzkoan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
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