Al menos tres kilómetros de retenciones en la N-1 en Irura, sentido Donostia
Las retenciones alcanzan los tres kilómetros en Irura, en sentido Donostia, mientras que el accidente registrado en Andoain, en dirección Vitoria, ya ha quedado solucionado.
Un accidente entre una furgoneta y dos turismos ocurrido sobre las 07:00 horas en Andoain ha provocado importantes retenciones en la N-1. Una persona ha sido trasladada en ambulancia al hospital, aunque no reviste gravedad.
Las colas en sentido Vitoria superaban el kilómetro a las 07:45 horas y afectaban también a los vehículos que accedían a la N-1 desde la A-15. La incidencia en Andoain ya está solucionada.
En estos momentos, se mantienen tres kilómetros de retenciones en Irura, en sentido Donostia, según informa el Departamento Vasco de Seguridad.