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Al menos tres kilómetros de retenciones en la N-1 en Irura, sentido Donostia

Las retenciones alcanzan los tres kilómetros en Irura, en sentido Donostia, mientras que el accidente registrado en Andoain, en dirección Vitoria, ya ha quedado solucionado.

Euskaraz irakurri: Auto-ilarak N-1 errepidean, Andoainen, Gasteizerako noranzkoan, istripu multiple baten ondorioz

Agencias | EITB

Última actualización

Un accidente entre una furgoneta y dos turismos ocurrido sobre las 07:00 horas en Andoain ha provocado importantes retenciones en la N-1. Una persona ha sido trasladada en ambulancia al hospital, aunque no reviste gravedad.

Las colas en sentido Vitoria superaban el kilómetro a las 07:45 horas y afectaban también a los vehículos que accedían a la N-1 desde la A-15. La incidencia en Andoain ya está solucionada.

En estos momentos, se mantienen tres kilómetros de retenciones en Irura, en sentido Donostia, según informa el Departamento Vasco de Seguridad.

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