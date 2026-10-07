Un accidente entre una furgoneta y dos turismos ocurrido sobre las 07:00 horas en Andoain ha provocado importantes retenciones en la N-1. Una persona ha sido trasladada en ambulancia al hospital, aunque no reviste gravedad.

Las colas en sentido Vitoria superaban el kilómetro a las 07:45 horas y afectaban también a los vehículos que accedían a la N-1 desde la A-15. La incidencia en Andoain ya está solucionada.

En estos momentos, se mantienen tres kilómetros de retenciones en Irura, en sentido Donostia, según informa el Departamento Vasco de Seguridad.