La Federación Guipuzcoana de Futbol lleva a la Fiscalía los “inusuales” resultados en dos partidos de cadetes

La Federación Guipuzcoana de Fútbol (FGF) ha trasladado a la Fiscalía la investigación que inició tras los "inusuales" resultados registrados en dos partidos durante la última jornada de la fase de ascenso a la Liga Vasca Cadete a finales de mayo, según ha confirmado este miércoles el presidente de la FGF, Manuel Díaz, a la agencia EFE.

Los resultados bajo sospecha se produjeron en los encuentros Anaitasuna-Martutene, que concluyó con un marcador de 16-1, y el Arrupe Cheminade-Danena, que finalizó con un tanteo de 15-1.

Al término de aquella jornada, dos clubes guipuzcoanos presentaron sendas denuncias ante el Comité Disciplinario de la Federación que, a tenor de estos "inusuales resultados", incoó un expediente extraordinario para "esclarecer los hechos" y "dilucidar las eventuales responsabilidades".

En paralelo, hizo un llamamiento a las familias de los jugadores participantes en aquella jornada, así como a los técnicos y directivos de los clubes para que le comunicaran "cualquier hecho antideportivo" que hubiera podido "tener influencia en el desarrollo" de los encuentros bajo sospecha.

Advirtió además de que, "con el máximo respeto a la presunción de inocencia", estaba dispuesta a llega hasta donde fuera necesario para que "cualquier comportamiento contrario al buen orden deportivo" fuera "sancionado con la máxima dureza".

Ahora su presidente ha confirmado la conclusión el pasado agosto de este "expediente extraordinario" que además ha sido puesto a disposición del Ministerio Público por si "estima que pudiera haber algún componente penal".

"Si lo hay seguirá en una vía judicial y si no volverá al Comité Disciplinario de la Federación para que adopte la decisión que estime oportuna", ha desvelado Díaz de Marcos, quien ha eludido hacer comentarios sobre el contenido del expediente.

