El Boletín Oficial del Estado publica hoy los dos Reales Decretos de Vivienda vueltos a aprobar ayer por el Consejo de Ministros español, después de que fueran tumbados el viernes de la semana pasada en el Congreso. Uno de ellos prevé su entrada en vigor mañana, y el que incluye la prórroga forzosa del alquiler por periodos sucesivos lo hará el 15 de noviembre, pero solo si lo aprueba la Diputación Permanente del Congreso.



El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, compareció ayer ante los medios desde Moncloa, tras la aprobación de los citados Reales Decretos, para explicar algunas de las modificaciones que se habían incluido en los mismos.

Además, el presidente del Gobierno reconoció que el segundo decreto, que regula la prórroga automática de los alquileres, no dispone actualmente del apoyo de una mayoría parlamentaria, por lo que no entrará en vigor hasta ser revalidado por la Diputación Permanente, algo bastante improbable por el rechazo no solo de Junts, sino también del PNV.



Por este motivo, la previsión de entrada en vigor del mismo no es inmediata sino que se aplaza al 15 de noviembre, fecha en la que ya se habrá votado en la Diputación Permanente del Congreso.