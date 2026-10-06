El PNV volverá a votar “sí” al primer decreto de vivienda y “no” a la prórroga automática de contratos

El PNV votará en la Diputación Permanente a los nuevos decretos de vivienda igual que lo hizo en el pleno del Congreso de los Diputados. De esta manera, la única representante jeltzale en el órgano legislativo apoyará el primer decreto, que beneficia tanto a personas en situación de vulnerabilidad como a pequeños propietarios de vivienda, y votará en contra del segundo, mediante el cual se renuevan automáticamente los contratos.

El Gobierno de España ha vuelto a aprobar dos decretos en materia de vivienda, con ligeras variaciones respecto a los anteriores, y el PNV emitirá el mismo voto a ambos, “por responsabilidad y coherencia”.

Maribel Vaquero, portavoz del grupo jeltzale, ha constatado que el primer decreto incluye algunas modificaciones propuestas por el PNV, como una redacción mejorada de la norma para que queden garantizadas “las dos cuestiones fundamentales”, esto es, la protección de las personas vulnerables y defensa del pequeño propietario, “bajo el principio de seguridad jurídica”.

Sin embargo, el PNV mantiene las reservas sobre el alcance del decreto, al que considera un mero “parche”, y vuelve a reclamar nuevas medidas que incidan en la construcción de vivienda y en dar “seguridad a los propietarios”.

Los jeltzales celebran que se limite más la compra por parte de fondos buitre y que se regule el alquiler de temporada, “la gran fuga de vivienda habitual”.

Como en la votación del viernes, previa al adelanto electoral, el segundo decreto, sobre la renovación automática de alquileres, será igualmente rechazado por el PNV, que lo considera “contraproducente” y “un ataque al pequeño propietario”.