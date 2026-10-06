El Gobierno español vuelve a aprobar los decretos de vivienda y pide apoyo "por humanidad" y "sentido común"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha confirmado la aprobación de los decretos de vivienda que decayeron el viernes pasado en el Congreso, “con algunas incorporaciones muy positivas”, y ha pedido a los demás partidos que la los apoyen en la Diputación Permanente “por humanidad” y “sentido común”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras la convocatoria ayer de elecciones para el 29 de noviembre, Sánchez ha reafirmado de que las medidas recogidas en el decreto son “ambiciosas, razonables y necesarias”, y que “no son cuestión ideológica, sino de humanidad”, resultado de “mucho análisis y diálogo” y acordado con numerosas asociaciones de propietarios e inquilinos.

Sánchez cree que los decretos unen a pequeños propietarios e inquilinos, y “ponen pie en pared a los fondos buitre”.

El presidente ha asegurado que ha quedado en evidencia que el mercado de la vivienda no se regula por las leyes de la oferta y la demanda, y que es necesaria una “intervención contundente de los poderes públicos”.

Por todo ello, y para que no haya “ni un caso Maricarmen más”, ha pedido a los partidos representados en la Diputación Permanente, que sustituye al Parlamento, una vez disuelto para la celebración de elecciones, que aprueben las medidas, que tienen cuatro objetivos básicos: facilitar el acceso al alquiler asequible y la compra de primera vivienda, crear más oferta de vivienda, dar tranquilidad y estabilidad a la ciudadanía y combatir la especulación.

Por todo ello, ha aprovechado la ocasión para cargar de nuevo contra los partidos que votaron ‘no’ a los decretos, y ha pedido “coraje” para “hacer frente a los poderosos por el interés general” y dar las “soluciones” que pide la ciudadanía.