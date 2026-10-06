EAJk berriro etxebizitzari buruzko lehen dekretuaren alde eta kontratuak automatikoki berritzeko arauaren kontra egingo du
EAJk egiaztatu duenez, eurek proposatutako aldaketa batzuk kontuan izan dira, eta Kongresuko Diputazio Iraunkorrean osoko bilkuran izandako jarrera bera izango du, "erantzukizunagatik eta koherentziagatik".
EAJk Kongresuko osoko bilkuran egin zuena errepikatuko du Diputazio Iraunkorrean etxebizitzari buruzko dekretu berriak bozkatuko direnean. Horrela, ordezkari jeltzale bakarrak lehen dekretua babestuko du, zaurgarritasun egoeran daudenak eta jabe txikiak babesteko, eta kontratuak automatikoki berritzen dituen bigarrenaren aurka bozkatuko du.
Espainiako Gobernuak etxebizitzaren arazoari aurre egiteko bi dekretu berri onartu ditu, aurrekoei aldaketa txikiak sartuta, eta EAJk boto bera emango die biei, "erantzukizunagatik eta koherentziagatik".
Maribel Vaquero bozeramaileak azaldu duenez, EAJk egiaztatu du lehen dekretuak jeltzaleek proposatutako aldaketa batzuk jasotzen dituela. Arauaren idazketa hobetuta, bermatuta geratuko dira "funtsezko bi gaiak", hau da, zaurgarritasun egoeran dauden pertsonen babesa eta jabe txikien defentsa, "segurtasun juridikoaren printzipioaren pean".
Hala ere, EAJk zalantzak izaten jarraitzen du dekretuaren irismenaren inguruan, eta "adabaki" hutsa dela uste du. Zentzu horretan, berriro eskatu ditu etxebizitzak eraikitzeko eta "jabeei segurtasuna" emateko neurri berriak.
Jeltzaleak pozik agertu dira funts putreen erosketa gehiago mugatzen delako eta denboraldiko alokairua arautzen delako. EAJren arabera, azken horrek egiten dio bereziki kalte ohiko etxebizitzari.
Ostiraleko bozketan bezala, alokairuak automatikoki berritzeari buruzko bigarren dekretuari kontrako botoa emango dio, bere helbururako "kaltegarria" eta "jabe txikiaren aurkako erasoa" delakoan.