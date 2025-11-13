El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha sido el único que ha intervenido en el turno reservado para el debate entre los grupos, dado que el resto de formaciones se han limitado a dar a conocer su postura en el turno de explicación de voto. Otxandiano ha recordado que en 2023, el Parlamento Vasco aprobó una moción "favorable a un SMI propio" para Euskadi, pese a la cual no se han producido "avances" en este ámbito.

Otxandiano ha añadido que en este contexto de "bloqueo" y de "veto" por parte de Confebask a un acuerdo interprofesional con los sindicatos que incluya un SMI "propio", resulta "difícil" entender que se rechace la toma en consideración de una ILP "para hacer posible el debate y habilitar el proceso legislativo".

El parlamentario del PNV Markel Aranburu ha defendido que la vía adecuada para lograr el objetivo final que se persigue en esta iniciativa es "la negociación del salario mínimo propio de negociación colectiva en Euskadi".

Por ese motivo, y en referencia a sindicatos y patronal, ha señalado que "es el tiempo del diálogo social y de la negociación colectiva; sin vetos ni posiciones maximalistas". "No a la imposición y sí al consenso; menos ruido y más rigor en la búsqueda de un objetivo que debe ser común", ha añadido.

El parlamentario del PSE Ekain Rico ha explicado que su partido "comparte el objetivo de mejorar las condiciones laborales y asegurar salarios dignos para todas las personas trabajadoras", un compromiso que ha demostrado "con hechos" tanto desde el Gobierno central, como desde el Gobierno Vasco.

No obstante, ha afirmado que lo que se plantea en esta ILP "no es una buena idea", ya que "permitir que cada comunidad autónoma pueda determinar la cuantía de su salario mínimo en su territorio, supondría abandonar el mínimo común de protección y abrir la vía a una competencia insolidaria, fomentando diferencias injustas y peligrosas entre trabajadores de distintas zonas de España".

Por parte del PP, Álvaro Gotxi ha afirmado que su grupo "no está de acuerdo con trocear el SMI por territorios". Además, ha asegurado que un salario mímimo muy "alto" tendrían como efecto que "muchos trabajadores quedarían fuera del mercado laboral y, por tanto, a esos trabajadores, la inmensa mayoría claramente, les perjudicaría".

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, se ha mostrado favorable a "la búsqueda de un salario vasco que pueda elevar los salarios de las y los trabajadores de Euskadi porque el coste de la vida en Euskadi no es el mismo que en otras partes del Estado".

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que "por pura coherencia política, no podemos suscribir la pretensión de que el Salario Mínimo Interprofesional en esta región sea diferente a la del resto de España".