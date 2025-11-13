PARLAMENTO VASCO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Parlamento vasco rechaza la ILP para establecer un salario mínimo propio para Euskadi

La propuesta, impulsada por varios sindicatos y avalada por 138.000 firmas, ha recibido 44 votos en contra (PNV, PSE-EE, PP y Vox) y 27 a favor (EH Bildu y Sumar), y no será debatida en la Cámara autonómica. Los defensores de la iniciativa han denunciado un bloqueo democrático que impide a la ciudadanía intervenir directamente en la legislación.
El secretario general del sindicato ELA, Mikel Lakuntza, durante el Pleno del Parlamento Vasco que este jueves debate la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que Euskadi pueda fijar su propio Salario Mínimo Interprofesional.
Lakuntza, en el Parlamento Vasco. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: EAJk, PSEk, PPk eta Voxek ILPa errefusatu dute Euskadirentzat gutxieneko soldata propioa ezartzeko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El PNV, PSE-EE, PP y Vox han rechazado este jueves, en el Pleno del Parlamento Vasco, la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que planteaba modificar la legislación estatal para facultar a las comunidades autónomas a establecer un Salario Mínimo Interprofesional "aplicable en su territorio", de forma que se abriera la puerta a que Euskadi pudiera constituir un SMI "propio".

La toma en consideración de la iniciativa ha recibido 44 votos en contra (PNV, PSE, PP y Vox) y 27 a favor (EH Bildu y Sumar), por lo que la ILP no será tramitada por el Parlamento autonómico.

La defensa de esta Iniciativa Legislativa Popular, impulsada por ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde, ha corrido a cargo del secretario general de la primera de estas organizaciones, Mikel Lakuntza, quien en su intervención en el pleno ha afirmado que "el salario mínimo establecido en España no sirve para salir de la pobreza porque en este país, como cualquiera sabe, no se puede salir de la pobreza con 1.184 euros mensuales".

"Lo que proponemos es que se utilice la vía que contempla la legislación; no hay ningún obstáculo jurídico ni legal", ha manifestado. En este sentido, ha denunciado que el defensor "más encarnizado" de la situación actual es Confebask, dado que "muchas empresas siguen haciendo negocio gracias a la precarización de miles de trabajadoras y trabajadores".

Lakuntza ha advertido de que no admitir a trámite esta iniciativa "constituiría una barbaridad, un fraude antidemocrático", dado que la ILP es "el único mecanismo a disposición de la ciudadanía para intervenir directamente en las labores legislativas".

18:00 - 20:00

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha sido el único que ha intervenido en el turno reservado para el debate entre los grupos, dado que el resto de formaciones se han limitado a dar a conocer su postura en el turno de explicación de voto. Otxandiano ha recordado que en 2023, el Parlamento Vasco aprobó una moción "favorable a un SMI propio" para Euskadi, pese a la cual no se han producido "avances" en este ámbito.

Otxandiano ha añadido que en este contexto de "bloqueo" y de "veto" por parte de Confebask a un acuerdo interprofesional con los sindicatos que incluya un SMI "propio", resulta "difícil" entender que se rechace la toma en consideración de una ILP "para hacer posible el debate y habilitar el proceso legislativo".

El parlamentario del PNV Markel Aranburu ha defendido que la vía adecuada para lograr el objetivo final que se persigue en esta iniciativa es "la negociación del salario mínimo propio de negociación colectiva en Euskadi".

Por ese motivo, y en referencia a sindicatos y patronal, ha señalado que "es el tiempo del diálogo social y de la negociación colectiva; sin vetos ni posiciones maximalistas". "No a la imposición y sí al consenso; menos ruido y más rigor en la búsqueda de un objetivo que debe ser común", ha añadido.

El parlamentario del PSE Ekain Rico ha explicado que su partido "comparte el objetivo de mejorar las condiciones laborales y asegurar salarios dignos para todas las personas trabajadoras", un compromiso que ha demostrado "con hechos" tanto desde el Gobierno central, como desde el Gobierno Vasco.

No obstante, ha afirmado que lo que se plantea en esta ILP "no es una buena idea", ya que "permitir que cada comunidad autónoma pueda determinar la cuantía de su salario mínimo en su territorio, supondría abandonar el mínimo común de protección y abrir la vía a una competencia insolidaria, fomentando diferencias injustas y peligrosas entre trabajadores de distintas zonas de España". 

Por parte del PP, Álvaro Gotxi ha afirmado que su grupo "no está de acuerdo con trocear el SMI por territorios". Además, ha asegurado que un salario mímimo muy "alto" tendrían como efecto que "muchos trabajadores quedarían fuera del mercado laboral y, por tanto, a esos trabajadores, la inmensa mayoría claramente, les perjudicaría".

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, se ha mostrado favorable a "la búsqueda de un salario vasco que pueda elevar los salarios de las y los trabajadores de Euskadi porque el coste de la vida en Euskadi no es el mismo que en otras partes del Estado".

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que "por pura coherencia política, no podemos suscribir la pretensión de que el Salario Mínimo Interprofesional en esta región sea diferente a la del resto de España".

Parlamento Vasco Política

Te puede interesar

GRAFCAV6398. PAMPLONA, 13/11/2025.-El Debate del Estado de la Comunidad Foral ha arrancado con la intervención de la presidenta María Chivite, quien sin límite de tiempo expondrá la gestión de su Ejecutivo, tras lo que tomarán la palabra los diferentes portavoces parlamentario.Tras unas breves palabras del presidente del Parlamento, Unai Hualde, detallando las normas de la sesión, Chivite ha subido al estrado donde tras dar la bienvenida ha dejado ya el primero de sus mensajes: "Somos la comunidad con mayor calidad de vida de España y ofrecemos una estabilidad política e institucional que constata una manera de hacer las cosas que funciona". EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Chivite dice que en su Gobierno no hay "ningún indicio" de corrupción: "No me harán caer, no lo van a conseguir"

En su intervención en el pleno del Parlamento, que se ha prolongado por espacio de una hora y media, Chivite ha afirmado que "tan antisistema es cruzar contenedores como expandir bulos que debilitan las instituciones y la democracia". "No se extrañen cuando la ultraderecha les pase por encima, porque son ustedes quienes les están haciendo el trabajo sucio", ha trasladado a quienes insinúan corrupción en el Ejecutivo.
Bingen Zupiria
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Zupiria advierte de una manifestación no comunicada convocada para el sábado en Bilbao

El consejero de Seguridad ha querido remarcar una manifestación, "que no ha sido comunicada a la Ertzaintza, convocada y organizada por los grupos ultras que apoyan a nuestros principales clubes de fútbol". "Me gustaría que termináramos la jornada del sábado celebrando que todo haya transcurrido con normalidad y lo último que desearía es que tuviéramos un nuevo debate sobre el modelo policial de este país", ha apuntado.

Cargar más
Publicidad
X