Frantzia sutan, ikasleen eta 'txaleko horien' protestak tarteko
Polizia gogor oldartu zaie manifestariei, eta 270 pertsona baino gehiago atxilotu ditu. Bizitzaren garestitzea salatzeko eta hezkuntza alorrean hobekuntzak galdegiteko deitu dituzte protestak. Parisen, Marseillan eta Lyonen istilu larriak egon dira.
Manifestazio jendetsuak, barrikadak, blokeoak eta poliziaren kargak. Frantziako estatu osoa bor-bor dago gaur, ikasleek, 'txaleko horiek', sindikatuek eta beste hainbat eragilek deitutako protestak direla eta. Inflazioa, erregaien garestitzea eta erosahalmenaren galera salatzeko asmoz, 50 manifestazio baino gehiago egon dira Frantzia osoan. Liskarrak ere izan dira Parisen, Marseillan (hegoaldea), Lyonen (hego-ekialdea) eta Lillen (ipar-mendebaldea), baita Baionan ere (A63 autobidea itxi dute Lapurdiko hiriburuan). Polizia gogor oldartu zaie manifestariei, eta negarra eragiteko gasak, ur-kanoiak eta pilotak jaurti dituzte. Gutxienez, 272 lagun atxilotu dituzte.
Dozenaka mila lagun batu dira mobilizazioetara —500.000, CGT sindikatuaren arabera—. Macronen murrizketen kontra kalera atera dira denak, presidenterako hauteskundeetarako sei hilabete eskas geratzen diren honetan. Barne Ministerioak polizia dispositibo zabala ezarri du, eta 10.000 polizia eta jendarme daude lanean, 5.000 Parisen.
Manifestazio asko baketsuak izan dira, baina hiriburuan, Marseillan, Lyonen eta Lillen istilu larriak gertatu dira. 15:00ak arte, 272 pertsona atxilotu ditu poliziak.
Parisen, gune asko itxi ditu poliziak eta negarra eragiteko gasa jaurti die Errepublika plazan bildutakoei. Burua estalita zeramaten hainbat manifestarik su eman diete inguruko autoei.
Lyonen, tentsio handiko uneak izan dira Bellecour plazan. Hainbat manifestarik turismo bulegoa arpilatu dute eta, ondoren, su eman diote. Marseillan, hainbat lagun indarrez sartu dira udaletxean, eta atarian kalteak eta pintadak egin dituzte. Bertan zegoen Marianneren busto bat bota dute manifestariek.
Beste hiri batzuetan ere liskarrak sortu dira, hala nola, Rennesen (ipar-mendebaldea), Tolosan (hego-mendebaldea), Angersen (mendebaldea) eta Ruanen (ipar-mendebaldea). Azken honetan sutea izan da unibertsitatearen eraikin batean eta gertatutakoa ekintza kriminal gisa ari dira ikertzen. Saint Etiennen (hego-ekialdea) gazte batek besoa galdu du poliziak jaurtitako granada bat zartarazi zaionean.