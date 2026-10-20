¿Cuánto cobraré si me toca participar en una mesa electoral?

Entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, los ayuntamientos celebrarán los sorteos en los que se designará a las personas que compondrán las distintas mesas electorales, compuestas cada una de ellas por tres personas que ejercerán la presidencia y dos vocalías. Las personas que cumplan con esta obligación contarán con una dieta de 75 euros.

Además de los 75 euros, a las personas que trabajan por cuenta ajena o en el funcionariado, la designación les concederá también el permiso retribuido de jornada completa durante el día de votación, si es laborable, así como de 5 horas el día siguiente, en la jornada de trabajo del lunes 30 de noviembre.

¿Cuáles son las obligaciones?

Los sorteos realizados municipio a municipio designarán un titular y dos suplentes para cada uno de los tres puestos a completar en las respectivas mesas electorales. Tanto las personas titulares como las suplentes, deberán personarse en la constitución de las mesas, a primera hora de la jornada electoral.

Se encargarán de recoger los votos de las personas electoras y comprobar que están inscritas en el censo, y una vez finalizada la votación, se encargarán del escrutinio de los votos. El gobierno estatal fija en 75 euros la compensación de las más de doce horas de servicio público en el domingo de votación.

Durante la jornada y en el escrutinio pueden también estar presentes representantes de los partidos políticos. En este caso, no cuentan con una retribución pública.

¿Se puede renunciar?

En el sorteo que celebrarán los ayuntamientos, entrarán en cada sección todas las personas electoras menores de 70 años que sepan leer y escribir. Aquellas que ya hayan cumplido los 65 años podrán renunciar a su designación.

Los ayuntamientos designarán a las personas que serán titulares y suplentes para cada uno de los tres puestos de los que se compone la totalidad de las mesas: un presidente o presidenta y dos vocales. En el caso de la presidencia, se requiere contar con título de Bachiller o Formación Profesional de segundo grado o, subsidiariamente, de Graduado Escolar o equivalente.

La participación en las mesas es obligatoria tanto para titulares como para suplentes. Quienes no acudan a desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan injustificadamente sus obligaciones de excusa o aviso previo podrán enfrentarse a penas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a veinticuatro meses.

Dinero en efectivo

La última vez que se celebraron elecciones en Hegoalde, quienes participaron en las mesas percibieron la cantidad de 70 euros. La dieta que cobran las personas que ejercen cargos de la mesa suele abonarse, habitualmente, en efectivo. Hasta 2023, la cuantía a abonar a las personas que componían las mesas se actualizaba en la misma medida que en las retribuciones de los empleos públicos. Esto complicaba los pagos, al tratarse de cifras no redondas, por lo que se estableció que, en adelante, una orden ministerial actualizaría la cantidad a abonar.

La orden ministerial llegó el pasado 19 de junio, con una actualización de 5 euros. Así, aquellas personas que sean titulares de la presidencia o vocalías de una mesa electoral percibirán la cantidad de 75 euros el próximo 29 de noviembre.