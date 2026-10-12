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Fronte Zabalak Ada Colau zerrendaburu izendatzea erabaki du
Fronte Zabalak Ada Colau zerrendaburu izendatzea erabaki du
Fronte Zabala koalizioa osatzen duten alderdiek (Sumar, IU, Mas Madrid eta Comuns) Ada Colau Bartzelonako alkate ohia izendatu dute Espainiako Gobernuko presidente izateko hautagai. Hala ere, atea irekita mantenduko diote Podemosi.
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