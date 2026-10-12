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Fronte Zabalak Ada Colau zerrendaburu izendatzea erabaki du

Fronte Zabalak Ada Colau zerrendaburu izendatzea erabaki du

(Foto de ARCHIVO) La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau REMITIDA / HANDOUT por COMUNS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 03/10/2026
Ada Colau. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Fronte Zabala koalizioa osatzen duten alderdiek (Sumar, IU, Mas Madrid eta Comuns) Ada Colau Bartzelonako alkate ohia izendatu dute Espainiako Gobernuko presidente izateko hautagai. Hala ere, atea irekita mantenduko diote Podemosi. 

Hauteskundeak Politika

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