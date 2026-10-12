A29 hauteskundeak
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Podemosek ERCren hautagaitzei "ekarpena" egingo die Katalunian

Podemosek ituna iragarri du Esquerra Republicana de Catalunyarekin azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan parte hartzeko.
(Foto de ARCHIVO) La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones, Ione Belarra (1i); la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero (2i), y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (1d), conversan durante el pleno de investidura del líder del Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, a 27 de septiembre de 2023, en Madrid (España). El presidente del PP y candidato al Gobierno se sometió ayer, 26 de septiembre, a la primera sesión de su debate de investidura en el Congreso, que duró siete horas y media y fue el primero en el que se escuchan discursos en lenguas cooficiales con el uso de pinganillos para recibir la traducción simultánea. Hoy, se vota su candidatura en 'primera vuelta', resultado que marcará el pleno previsto para celebrarse en 488 horas, el viernes, 29 de septiembre, en caso de Feijóo no logre la mayoría absoluta (176 diputados) que se requiere en el primer intento. Eduardo Parra / Europa Press 27 SEPTIEMBRE 2023;MADRID;SEGUNDO DÍA SESIÓN INVESTIDURA;CONGRESO DE LOS DIPUTADOS;FEIJÓO 27/9/2023
Ione Belarra, Irene Montero eta Gabriel Rufian, Kongresuan. Artxiboko argazkia: EFE

Mikel Dominguez | EITB

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Podemosek  akordio bat iragarri du ERCrekin Kataluniako lau barrutietan bere hautagaitzari "ekarpena" egiteko. Beraz, elkarrekin aurkeztuko dira azaroaren 29ko hauteskundeetara.

Era berean, Irene Monterok (Podemos) eta Gabriel Rufianek (ERC) "taldea egingo dute" kanpainan zehar.

Alderdi moreak ohar batean azaldu duenez, "Estatuaren erreakzionarismoari aurre egiteko legitimitatea ezker nazionalak indartzetik pasatzen da", eta, zentzu horretan, "argi" geratzen da bere aukera ERC dela.

"Eskuin muturra geldiarazteko, herrialdea defendatzeko eta herritarren eskubideak babesteko ezkerreko indarren arteko lankidetza ezinbestekoa dela uste dugu", gaineratu du.

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