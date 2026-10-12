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Podemosek ERCren hautagaitzei "ekarpena" egingo die Katalunian
Podemosek ituna iragarri du Esquerra Republicana de Catalunyarekin azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan parte hartzeko.
Podemosek akordio bat iragarri du ERCrekin Kataluniako lau barrutietan bere hautagaitzari "ekarpena" egiteko. Beraz, elkarrekin aurkeztuko dira azaroaren 29ko hauteskundeetara.
Era berean, Irene Monterok (Podemos) eta Gabriel Rufianek (ERC) "taldea egingo dute" kanpainan zehar.
Alderdi moreak ohar batean azaldu duenez, "Estatuaren erreakzionarismoari aurre egiteko legitimitatea ezker nazionalak indartzetik pasatzen da", eta, zentzu horretan, "argi" geratzen da bere aukera ERC dela.
"Eskuin muturra geldiarazteko, herrialdea defendatzeko eta herritarren eskubideak babesteko ezkerreko indarren arteko lankidetza ezinbestekoa dela uste dugu", gaineratu du.
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