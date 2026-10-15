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Confebaskek "oportunistatzat" jo du azaroaren 11ko greba, "lan-greba baino gehiago greba politikoa" dela iritzi baitio
Tamara Yagüe Confebasken presidenteak adierazi duenaren arabera, ez dator bat etxebizitzaren alde deitutako grebarekin. 2035rako EAEn faltan izango diren 240.000 langile faltari buruz Yaguek adierazi du enpresek "kontratatzeko arintasuna behar" dutela, eta merkatua "enpresen beharretara egokitzea".
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