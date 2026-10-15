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Confebask tilda la huelga del 11-N de "oportunista, más política que laboral"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Confebaskek "oportunistatzat" jo du azaroaren 11ko greba, "lanekoa baino gehiago politikoa"

EITB

Última actualización

La presidenta de Confebask Tamara Yagüe asegura no sentirse "identificada con el propósito de la huelga" por la vivienda convocada para el 11 de noviembre. Sobre el déficit de 240 000 personas trabajadoras en 2035 identificadas en su informe por la patronal vasca, Yagüe ha reclamado "agilidad a la hora de contratar, enfocado en las necesidades de las empresas". 

Confebask Trabajo Huelgas Sindicatos Economía

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