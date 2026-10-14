La patronal vasca Confebask ha apuntado que "Euskadi podría acumular en 2035 un déficit de 240 000 personas trabajadoras" si no se actúa a tiempo, y ha estimado que supondría 22 606 millones de euros de PIB no generado hasta 2035.

Estas son algunas de las conclusiones que se recogen en el estudio "Reto Demográfico y Competitividad en Euskadi" que se ha presentado este miércoles en una jornada celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

En concreto, se estima que habrá unas necesidades totales de empleo de 344 735 personas, debido a las jubilaciones previstas (253 556) y a las 91 179 nuevas necesidades por crecimiento y expansión de las empresas. Por su parte, las nuevas personas activas se cifran en 103 828, por lo que se llegaría en 2035 a ese déficit neto acumulado de 240 907 personas.

Asimismo, el informe calcula en 1271 millones y 2734 millones el IRPF y la cuota empresarial de la Seguridad Social no recaudados, respectivamente.