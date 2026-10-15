Mila lokal inguru etxebizitza bihurtzeko ordenantza adostu du Gasteizko udal-gobernuak eta Elkarrekin udal-taldeak
Helburua da alokairu babestuko eta eskuragarriko parkea handitzea, etxebizitza eskuratzeko arazoari erantzuteko. Azken dokumentua eta irizpenaren onarpena urriaren 19ko Hiri Ereduaren Batzordean aztertuko dira.
Gasteizko udal gobernuak (PSE-EAJ) eta Elkarrekin udal taldeak akordioa itxi dute beheko solairuan dauden lokalak eta lantegi-etxebizitzak egokitzeko udal-ordenantza berria onartzeko.
Ordenantza berria behin betikoz onartuta eta indarrean sartuta, mila lokal inguru bihurtu ahal izango dira etorkizunean etxebizitza edo lantegi-etxebizitza hirian.
Maider Etxebarria alkateak balioa eman dio udal-gobernuak oposizioko taldeekin adostutako akordio berriari, aurreko asteetan beste gai batzuen inguruan lortutakoei gehituko zaienari, hala nola Animalien Ongizatearen Ordenantza.
“Ordenantza honekin, etxebizitzaren funtzio soziala defendatu eta hiri-berroneratzea bultzatzen dugu, mila lokal beheko solairuan dauden bizitoki bihurtu ahal izango baitira. Gainera, etorkizuneko transmisioetarako Etxebideren irizpideak finkatu ditugu, espekulazioari atea itxiz", adierazi du alkateak.
Lantegi-etxebizitza formulari dagokionez, Gasteizko alkateak uste du horrek "hiri barruko joan-etorriak murriztuko dituen bizitoki-alternatiba" erraztuko duela.
Ildo horretatik, Oscar Fernandez Elkarrekin taldeko zinegotziak nabarmendu du udal gobernua prest dagoela arlo honetan aurkeztutako proposamen guztiak onartzeko. Adierazi duenez, ordenantzan funtsezko bermeak sartzea lortu dute. Helburua da neurriak Gasteizen etxebizitza eskuratzeko arazoa arintzen laguntzea.
Elkarrekin udal taldearen arabera, horrek alokairu babestuko eta eskuragarriko parkea handitzeko balio behar du, eta ez soilik bizitegi-higiezinen kopurua handitzeko”.
Udal gobernuaren eta Elkarrekin taldearen artean adostutako proposamenetako bat 19.3 artikulua aldatzea da. Horren arabera, lokalaren eraldaketa Udalak, 21 Zabalgunea sozietateak edo beste administrazio publiko batzuek sustatzen dutenean, ondoriozko etxebizitzen lehentasunezko helburua babestutako alokairua eta/edo gazteentzako alokairua izango dira.
Egindako beste ekarpenetako batek aurrez ikusten du eraldaketa horien bidez sortutako etxebizitzak Bizigune programan sartzeko aukera ematea, alokairu babestura bideratu ahal izateko.
Ordenantza berriaren behin betiko artikulatuan Elkarrekinek egindako beste eskaera bat ere jasoko da: etxebizitza berri horiek titularraren ohiko bizileku gisa erabili beharko dira, eta berariaz debekatuta egongo da bigarren etxebizitza gisa, turismo-erabilerarako etxebizitza gisa edo beste edozein erabileratarako erabiltzea.
Azken dokumentua eta irizpenaren onarpena urriaren 19ko Hiri Ereduaren Batzordean aztertuko dira.