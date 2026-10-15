Vitoria-Gasteiz acuerda con Elkarrekin la ordenanza para transformar cerca de mil locales en viviendas

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (PSE-PNV) y el grupo municipal de Elkarrekin han cerrado un acuerdo para la aprobación de la nueva ordenanza municipal para la conversión de locales y vivienda-taller en planta baja en el municipio.

Según los cálculos municipales, con la nueva ordenanza cerca de un millar de locales podrán convertirse en futuras viviendas o vivienda-taller en la ciudad.

La alcaldesa, Maider Etxebarria, ha puesto en valor este nuevo acuerdo del Gobierno municipal con los grupos de la oposición, que se suma a los ya alcanzados en las semanas previas en cuestiones como la Ordenanza de Bienestar Animal.

Con esta ordenanza, ha opinado la alcaldesa, "defendemos la función social de la vivienda e impulsamos la regeneración urbana, dado que hasta mil locales podrán convertirse en domicilios en planta baja. Además, fijamos los criterios de Etxebide para futuras transmisiones, todo un portazo a la especulación".

Sobre la fórmula de vivienda-taller, para la alcaldesa "facilitará una alternativa habitacional que reducirá los desplazamientos urbanos".

Por su parte, Óscar Fernández, concejal de Elkarrekin, ha valorado la "receptividad del gobierno para aceptar todas nuestras propuestas, porque hemos conseguido incorporar a la ordenanza garantías que consideramos fundamentales para que esta medida contribuya a dar respuesta al problema de acceso a la vivienda en Vitoria".

Para Elkarrekin, esta ordenanza "debe servir para ampliar el parque de alquiler protegido y asequible, y no limitarse a aumentar el número de inmuebles residenciales".

Una de las propuestas acordadas entre el gabinete Etxebarria y Elkarrekin establece que, cuando la transformación sea promovida por el Ayuntamiento, Ensanche 21 u otras administraciones públicas, el destino prioritario de las viviendas resultantes sea el alquiler protegido y/o el alquiler destinado a jóvenes.

Otra de las aportaciones contempla que las viviendas procedentes de estas conversiones puedan incorporarse al programa Bizigune, facilitando así que puedan destinarse al alquiler protegido.

Se recogerá también una de las peticiones de Elkarrekin destinadas a que el uso de estas nuevas viviendas deban destinarse a domicilio habitual de la persona titular, quedando expresamente prohibido su utilización como segunda vivienda, vivienda para uso turístico o cualquier otro.

El documento final y la aprobación del dictamen se abordarán en la comisión de Modelo de ciudad del día 19.