Michelin enpresaren presidenteak ohartarazi du bere lau lantegietako bakar batek ere ez duela etorkizuna 10 urte baino gehiago ziurtatuta
Michelinen presidenteak azaldu duenaren arabera, automobilgintzak "une erabakigarria bizi du, gatazka geopolitikoen erdian, lehengaiak eskuratzeko ziurgabetasun izugarriarekin, eta teknologiak eta lehiak duten bilakaera azkar eta biziarekin".
Michelin España Portugal konpainiaren presidente eta zuzendari nagusi Cesar Moñuxek ohartarazi duenaren arabera, bere lau lantegietatik bakar batek ere ez du etorkizuna 10 urte baino gehiago ziurtatuta. Hori dela eta, balio erantsiko pneumatikoen alde borrokatzen jarraitzeko deia egin du.
Gasteizen gaur egin duten foro batean parte hartu du Moñuxek. Bertan, Estatu osoko lantegirik handiena du Michelinek, 3.300 langilerekin.
Moñux bera Arabako hiriburuko lantegiko zuzendaria izan zen 2022an eta 2023an. Michelinek, bestalde, lantegiak ditu Lasarte-Orian, Aranda de Dueron eta Valladoliden. Guztira, 7.300 behargin dituzte hiru lantegi horiek.
Michelinen presidenteak azaldu duenez, automobilgintzak "une erabakigarria bizi du, gatazka geopolitikoen erdian, lehengaiak eskuratzeko ziurgabetasun izugarriarekin, eta teknologiak eta lehiak duten bilakaera azkar eta biziarekin".
"Europa ezin da merkatu ireki handi bat izatearekin konformatu, ezin da besteek garatzen duten industria arautzera mugatu, lidergoa hartu behar du, anbizioarekin, araudia sinplifikatuta, segurtasun juridikoarekin, konfiantza sortzen duen epe luzeko ikuspegiarekin. Horrela, inbertsioak erakarriko ditu", laburbildu du.