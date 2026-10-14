El presidente de Michelin advierte que ninguna de sus cuatro fábricas tiene el futuro asegurado más de 10 años

El presidente y director general de Michelin España Portugal, César Moñux, ha advertido de que ninguna de sus cuatro fábricas tiene el futuro asegurado más de 10 años, por lo que ha instado a seguir luchando por la diferenciación, por los neumáticos de valor añadido.

Moñux ha intervenido hoy en un foro, en Vitoria-Gasteiz, donde Michelin tiene su mayor fábrica de todo el Estado, con 3300 trabajadores, una factoría de la que fue director en 2022 y 2023. Además, tiene plantas en Lasarte-Oria, Aranda de Duero y Valladolid, que suman en total 7300 empleados.



El presidente de Michelin ha explicado el contexto en el que la automoción "vive uno de los momentos más decisivos, marcado por los conflictos geopolíticos, una incertidumbre brutal en el acceso a las materias primas, a lo que se suma una rápida evolución tecnológica y una competencia cada vez más intensa".



"Europa no puede conformarse con ser un gran mercado abierto, no puede resignarse a regular la industria que otros desarrollan, debe volver a liderarla, con ambición, simplificación regulatoria, seguridad jurídica, visión de largo plazo que genera confianza, y que eso permita atraer inversiones", ha resumido.

