Nueva OPE para funcionarios de la Administración General vasca, con 367 plazas

El Gobierno Vasco ha abierto la inscripción a una nueva convocatoria de oferta pública de empleo (OPE) para la Administración General, con 367 plazas, ha informado el departamento de Gobernanza.

La convocatoria, dentro del Plan Eki, ofrece plazas de personal funcionario y se suma a las tres OPEs, basadas ya en competencias, puestas en marcha este año. Se han reservado 12 plazas para personas con discapacidad.

Así será la distribución de las plazas:

Escala de Administración: 86 plazas

Escala de Atención Sociolaboral: 21 plazas.

Escala de Economía y Empresa: 49 plazas.

Escala de Recursos Humanos y Formación: 3 plazas.

Escala de Sistemas de Información: 15 plazas.

Escala de Edificación, Urbanismo y Ordenación del Territorio (A1): 10 plazas.

Escala de Estadística y Análisis de Datos: 12 plazas.

Escala Industrial (A1): 11 plazas.

Escala Jurídica: 85 plazas.

Escala Naval: 1 plaza.

Escala Técnica en materia de igualdad entre mujeres y hombres: 15 plazas.

Escala de Gestión Administrativa: 48 plazas.

Escala de Infraestructuras: 2 plazas.

Escala de Edificación, Urbanismo y Ordenación del Territorio (A2): 5 plazas.

Escala Industrial (A2): 4 plazas.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 10 de noviembre de 2026, a las 14:00 horas, y la inscripción deberá realizarse de forma telemática a través de euskadi.eus.