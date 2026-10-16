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Euskal Administrazio Orokorrerako 367 plazako EPE berria abiarazi du Jaurlaritzak

Eskabideak aurkezteko epea 2026ko azaroaren 10eko 14:00ak arte egongo da zabalik. euskadi.eus atarian eman behar da izena.

(Foto de ARCHIVO) Lakua 03/5/2017
Lakuako artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press

EITB

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Eusko Jaurlaritzak Administrazio Orokorrerako lan-eskaintza publikorako 367 plazako deialdi berria abiarazi du, Gobernantza Sailak jakitera eman duenez.

Deialdia Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu Sailak aurten Eki Planaren barruan abian jarritako gaitasunetan oinarritutako hiru EPEen ondotik dator. Desgaitasuna duten pertsonentzat 12 plaza gordeko dira

Honela banatuko dira plazak:

  • Administrazio Eskala: 86 plaza.
  • Arreta Soziolaboraleko Eskala: 21 plaza.
  • Ekonomia eta Enpresa Eskala: 49 plaza.
  • Giza Baliabide eta Prestakuntza Eskala: 3 plaza.
  • Informazio Sistemen Eskala: 15 plaza.
  • Eraikuntza, Hirigintza eta Lurralde Antolamenduko Eskala (A1): 10 plaza.
  • Estatistika eta Datuen Analisiaren Eskala: 12 plaza.
  • Industria Eskala (A1): 11 plaza.
  • Eskala Juridikoa: 85 plaza.
  • Itsas Eskala: 1.
  • Emakumeen eta Gizonen Berdintasunaren arloko Eskala Teknikoa: 15 plaza.
  • Administrazio Kudeaketako Eskala: 48 plaza.
  • Azpiegituren Eskala: 2 plaza.
  • Eraikuntza, Hirigintza eta Lurralde Antolamenduko Eskala (A2): 5 plaza.
  • Industria Eskala (A2): 4 plaza.

Eskabideak aurkezteko epea 2026ko azaroaren 10eko 14:00ak arte egongo da zabalik. euskadi.eus atarian eman behar da izena.

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