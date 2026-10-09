Dos detenidos, uno de ellos menor, por un violento robo con botellas rotas y amenazas de muerte en las fiestas de Urduliz

La Ertzaintza ha detenido a dos jóvenes, uno de ellos de 19 años y otro menor de 17, como presuntos autores de un violento robo cometido el pasado 5 de septiembre durante las fiestas de Urduliz. Los implicados amenazaron a la víctima con el cuello roto de una botella para obligarla a sacar 800 euros de un cajero automático, agrediéndola después en un baño público.

El arrestado de 19 años cuenta con numerosos antecedentes por hechos similares y un total de 9 detenciones previas por parte de la Ertzaintza. Entre sus delitos más recientes destaca otro robo con violencia cometido apenas un día antes, la madrugada del 4 de septiembre, a cinco menores en las fiestas de Trapagaran utilizando el mismo modus operandi. Además, arrastra múltiples requisitorias judiciales debido a su intensa actividad delictiva.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 horas del sábado 5 de septiembre en la zona de txosnas de Urduliz. Los dos agresores abordaron a la víctima, un joven de 18 años, y comenzaron a exigirle dinero. Para doblegar su voluntad, el mayor de los delincuentes extrajo del bolsillo el cuello roto de una botella con el que le amenazó de muerte de forma reiterada, llegando a jactarse de haber apuñalado a otra persona en el pasado.

Bajo coacción, la víctima fue conducida a un cajero automático cercano. Allí le obligaron a retirar dinero en efectivo hasta agotar el límite diario de su tarjeta, logrando sustraerle un total de 800 euros. No conformes con el botín, los ladrones regresaron con el joven a las txosnas, lo metieron por la fuerza en un baño público y le propinaron una agresión física. Finalmente, lo escoltaron hasta la parada del autobús, donde volvieron a amenazarlo de muerte para evitar que acudiera a la policía.

Tras una compleja investigación, ambos autores fueron plenamente identificados y arrestados de forma escalonada.