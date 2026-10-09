Bi atxilotu, adingabe bat tartean, Urdulizko jaietan botila hautsiak erabiliz lapurreta egiteagatik
Atxilotuek botila baten lepoa hautsita mehatxatu zuten biktima, kutxazain automatiko batetik 800 euro ateratzera behartzeko, eta komun publiko batzuetan eraso zioten gero.
Ertzaintzak bi gazte atxilotu ditu joan den irailean, Urdulizko jaietan, indarkeriaz egindako lapurreta bat leporatuta. Lapurrak biktimarekin hizketan hasi ziren, eta, mehatxu eginez, kutxazain automatiko batera eraman zuten eta 800 euro ateratzera behartu zuten, dirua lapurtzeko.
Lapurreta irailaren 5ean gertatu zen, 06:00ak aldera, Urdulizko txosnagunean. 19 eta 17 urteko bi gizonezko hirugarren bati hurbildu zitzaizkion, eta aldean zeraman dirua emateko eskatu zioten.
Inplikatuek biktima (18 urteko mutil bat) beldurtu zuten, eta zaharrenak hautsitako botila baten lepoa poltsikotik atera eta hiltzeko mehatxua egin zion behin eta berriz, aurretik beste pertsona bat sastatu zuela esanez. Biktima inguruko kutxazain automatiko batera eraman zuten indarrez, dirua ateratzera behartu zuten, txartelaren eguneko muga, 800 euro, agortu arte, eta ateratako dirua lapurtu zioten.
Lapurrak biktimarekin txosnagunera itzuli ziren, indarrez komun publiko batzuetan sartu eta jipoitu egin zuten. Azkenik, autobus-geltokiraino eraman zuten, eta hiltzeko mehatxua egin zioten berriro, gertatutakoa salatu ez zezan.